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Сравнивают с отцами: как складывается карьера 9 сыновей известных актеров

Сравнивают с отцами: как складывается карьера 9 сыновей известных актеров

Громкая фамилия для детей известных артистов — это и преимущество, и постоянное давление. Им проще попасть на первые кастинги, но зрители неизбежно сравнивают их с родителями, оценивая каждый жест и интонацию.

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