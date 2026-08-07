Китай запустит первый регулярный маршрут в Европу через Севморпуть

Разрешение госкорпорации «Росатом» на проход семи судов по Северному морскому пути получила Китайская судоходная компания Sealegend Shipping, что положит начало первому регулярному контейнерному маршруту из КНР в Европу через Арктику, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 7 августа в интервью изданию «Страна Росатом».
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