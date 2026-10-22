Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции, 1 сентября 2022 года © Константин Михальчевский/РИА "Новости"Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали автобус, принадлежащий Запорожской атомной электростанции (АЭС) и накануне подвергшийся атаке украинских войск.