Как определить пол волнистого попугая: видимое отличие самца от самки назвали ветеринары

Волнистые попугаи входят в число самых популярных и любимых домашних питомцев. Они не требуют такого большого внимания и прогулок, как, например, собаки, да и места в малогабаритных квартирах им всегда найти легче.
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