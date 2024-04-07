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В Москве представили новый ассортимент масел для мотоциклов и скутеров

В Москве представили новый ассортимент масел для мотоциклов и скутеров

Актуальное предложение для мотолюбителей и профессионалов включает минеральные (Moto Luxus), полусинтетические (Moto Voyage) и синтетические (Moto Sport) масла, которые разработаны для использования в четырехтактных двигателях мототехники со сцеплениями, работающими в масляной ванне Владельцам скутеров, мопедов и другой легкой мототехники «НТК Нордоил» адресует масла Nord Oil Scooter на полусинтетической (Synt S) и синтетической (Synt F) основе, в линейке — девять продуктов, включая масла для двухтактных двигателей.

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