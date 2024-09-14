Мьянма готова сотрудничать с Россией в производстве телесериалов

Мьянма выразила заинтересованность в производстве совместных с Россией телесериалов. Об этом заявил министр информации республики Мьянмы Маун Маун Он на проходящем в Москве Медиасаммите БРИКС, сообщает ТАСС.
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