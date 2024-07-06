Продюсер Дробыш рассказал, что певица Валерия может выпивать и материться

Композитор и продюсер Виктор Дробыш развеял образ «правильной» звезды отечественного шоу-бизнеса Валерии, рассказав, что она может себе позволить пропустить пару рюмок и высказаться на русском нецензурном.
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