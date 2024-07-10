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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде в Париже. Они получат инвентарь на месте

Они получат лодки на месте.   Об этом рассказал старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.

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