Правительство РФ начнёт оздоровления реки Терек в Дагестане

Река Терек протекает по территории шести субъектов России: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и Дагестана, её оздоровление напрямую будет влиять на здоровье населения и восстановление природных экосистем.
Река Терек протекает по территории шести субъектов России: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и Дагестана, её оздоровление напрямую будет влиять на здоровье населения и восстановление природных экосистем.
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