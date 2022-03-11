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Правительство РФ начнёт оздоровления реки Терек в Дагестане

Правительство РФ начнёт оздоровления реки Терек в Дагестане

Река Терек протекает по территории шести субъектов России: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и Дагестана, её оздоровление напрямую будет влиять на здоровье населения и восстановление природных экосистем.

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