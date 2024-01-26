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Погибших в Ил-76 пленных планировалось вернуть на Украину 24 января

Погибших в Ил-76 пленных планировалось вернуть на Украину 24 января

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил в соцсетях, что погибших в сбитом под Белгородом Ил-76 пленных бойцов ВСУ планировалось обменять.

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