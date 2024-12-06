Ковальчук: «Википедия» солгала о месте смерти академика Велихова

Выдающийся физик-ядерщик, академик РАН Евгений Велихов умер в России, а не в Турции. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на брифинге, что «Википедия» опубликовала неверную информацию, сообщило РИА «Новости».