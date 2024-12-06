Ковальчук: «Википедия» солгала о месте смерти академика Велихова

Выдающийся физик-ядерщик, академик РАН Евгений Велихов умер в России, а не в Турции. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил на брифинге, что «Википедия» опубликовала неверную информацию, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии