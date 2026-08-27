Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий в Китае и Непале

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования Председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с многочисленными жертвами в результате схода селей в Тибетском автономном районе КНР.
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