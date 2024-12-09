Погибла семейная пара и их 5-летний ребенок: стали известны некоторые подробности страшного ДТП, которое случилось сегодня на МогилевщинеСегодня днем стало известно, что в Могилевской области на трассе Р-43 ´граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи´ легковушка врезалась в фуру, из-за чего погибли три человека.
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