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Карлос Сайнс: «В квалификации допустил несколько ошибок, которые стоили минимум второго или третьего места»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что мог оказаться на втором или третьем месте в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

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