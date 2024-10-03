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Северно-восточную часть Астрахани на 14 часов оставят без холодной воды

Северно-восточную часть Астрахани на 14 часов оставят без холодной воды

Отключения продолжаются. Завтра, 4 октября, с 22:00 до 12:00 5 октября в микрорайонах Бабаевского, Астрахань-2, Станции Болдинской пристани, поселках Кири-Кили, Караагаш, селе Растопуловка и ПГУ-235 не будет питьевого водоснабжения МУП «Астрводоканал» полностью остановит очистные сооружения водопровода в северно-восточной части города.

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