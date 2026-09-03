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Мэтт Браун выступил в защиту Усмана Нурмагомедова: «Его брата только что отправили в нокаут. Эмоции, через которые ты проходишь в такой момент – сумасшедшие»

Ветеран UFC Мэтт Браун прокомментировал поведение Усмана Нурмагомедова после поражения Умара Нурмагомедова нокаутом в поединке против Суна Ядуна .

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