Политический и общественный деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что решив отменить выборную говну, руководитель киевского режима Владимир Зеленский организовал государственный переворот.
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