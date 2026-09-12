Эмануэль Маммана перенёс операцию после травмы в игре с "Ньюэллс"

Экс-защитник "Зенита" Эмануэль Маммана получил серьёзную травму в матче с "Ньюэллс Олд Бойз". Футболист перенёс операцию на грудной клетке в Росарио, сейчас его состояние стабильно.
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