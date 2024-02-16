Куйвашев, заболевший перед визитом Путина, пропустил еще одну встречу — с учеными. Фото

Вместо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на вручении премии Демидовским лауреатам был его первый заместитель Алексей Шмыков, хотя в официальных анонсах до последнего стояла фамилия главы региона.
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