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Формула 1 потребовала от Red Bull скорее разобраться с Хорнером

Формула 1 потребовала от Red Bull скорее разобраться с Хорнером

Getty Images / Red Bull Content PoolВладельцы коммерческих прав на Формулу 1 отреагировали на развивающийся вокруг руководителя чемпионской команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера скандал и потребовали от австрийского коллектива максимально быстро разобраться в ситуации и поставить точку в вопросе, который привлекает к чемпионату мира внимание в нежелательном свете.

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