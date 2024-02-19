Формула 1 потребовала от Red Bull скорее разобраться с Хорнером

Getty Images / Red Bull Content PoolВладельцы коммерческих прав на Формулу 1 отреагировали на развивающийся вокруг руководителя чемпионской команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера скандал и потребовали от австрийского коллектива максимально быстро разобраться в ситуации и поставить точку в вопросе, который привлекает к чемпионату мира внимание в нежелательном свете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии