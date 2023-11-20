Михайлов день отмечают православные в 2023 году: церковь чтит Архистратига Михаила 21 ноября Ирина ЛысенкоКаждый год во второй половине ноября православные христиане чествует архистратига Божьего Михаила, небесного воина, грозу темных сил.
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