Серверы ИИ “Blackwell Ultra” GB300 от NVIDIA ознаменуют переход к полностью жидкостно-ох...

Серверы ИИ “Blackwell Ultra” GB300 от NVIDIA ознаменуют переход к полностью жидкостно-охлаждаемым кластерамNVIDIA собирается представить свои графические процессоры GB300 AI на GTC 2025, включающие полностью жидкостное охлаждение кластеров AI.
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