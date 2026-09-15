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Север Пресс

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Гидролог Кузнецов: обмеление Преображенки в Салехарде станет ежегодным

Гидролог Кузнецов: обмеление Преображенки в Салехарде станет ежегодным

Преображенка снова обмелела в центре Салехарда — у моста «Факел», рядом с правительственным комплексом и Преображенским собором.

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