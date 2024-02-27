Жамнов после 2:4 от минского «Динамо»: «Немного без эмоций сыграли – возможно, потратили их в прошлых матчах»

Московский клуб проиграл последний матч регулярного сезона КХЛ со счетом 2:4. – Основная задача этого матча, последнего перед плей-офф, – это избежать травм? – Думаю, что в последней игре перед плей-офф избежать травм – это главная задача для любого тренера.