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Виновницу ДТП, в котором пострадали восемь человек, осудили в Алтайском крае

Виновницу ДТП, в котором пострадали восемь человек, осудили в Алтайском крае

Женщина села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения В Алтайском крае 32-летнюю жительницу Славгородского района признали виновной в ДТП, в котором пострадали восемь человек.

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