БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Насколько далеко смогут зайти ВСУ

Насколько далеко смогут зайти ВСУ

Источник: fbm.ru Всё идёт по плану Киева? Одни из самых важных вопросов сегодняшнего дня – насколько далеко смогут зайти ВСУ в осенней наступательной кампании? Напомним, последние дни националисты атакуют уже не украинскую, а российскую землю.

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