Превосходим показатели СССР?

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявили: мы строим больше, чем когда-либо. Темпы возведения жилья перевалили за 100 миллионов квадратных метров в год, и в докладе прямо говорят, что это бьет даже советские рекорды.
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