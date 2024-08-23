Zeekr 001 тоже ломается... А почем ремонт?

Китайский Zeekr 001 – самый популярный электромобиль из числа тех, что можно купить новыми. В России дебютировавший в 2021 году электромобиль дочернего премиум-бренда Geely официально не представлен, однако это не помешало ему при цене около 7 млн рублей стать самым продаваемым электромобилем – более 3,5 тыс.