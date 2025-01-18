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Закон и Порядок

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Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник

Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник

Избави нас от лукавого: чем опасны гадания на Крещенский сочельник Ирина Валькова Каждый год в ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещенский сочельник — один из самых важных праздников в церковном календаре.

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