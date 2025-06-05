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Царьград

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Будущее Украины предрешено? Арестович* проговорился. Грядёт распад на части

Будущее Украины предрешено? Арестович* проговорился. Грядёт распад на части

Арестович* заявил, что в будущем Украина может оказаться разделённой на несколько частей.Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович* поделился своим неблагоприятным прогнозом по поводу дальнейшего будущего Украины.

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Комментарии
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Eduard
Пусть лучше на части,чем вся Украина в ЕС и тем более в НАТО!Привыкла Европа чужое хапатьпричем известно,для войны,а не мира.Путин правильно поступает.Война это плохо,но часто она нужна.Как с Чечнёй
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18 час.
Eduard
Все перевороты несут зло,Украина это ещё раз доказала,а говорить,рбщать что угодно можно,это слова!
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18 час.
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