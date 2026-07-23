Главные сенсации и разочарования чемпионата мира по футболу-2026

Чемпионат мира 2026 года завершился, и этот турнир получился по-настоящему неоднозначным. Болельщики увидели яркие матчи, драму до последних минут и выдающиеся выступления игроков, о которых будут говорить ещё долго.
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