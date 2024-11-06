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Собчак впервые рассказала о роли Путина в ее крещении: “Для меня это была история”

Собчак впервые рассказала о роли Путина в ее крещении: “Для меня это была история”

Некогда кандидат в президенты России Ксения Собчак пролила свет на вопрос, который долгие годы интересовал многих: является ли действующий президент Владимир Путин ее крестным отцом? Ответ был однозначным — нет.

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