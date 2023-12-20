В России отмечают День работника органов безопасности

В России отмечают День работника органов безопасности20 декабря отмечается профессиональный праздник служащих российских спецслужб, которые заботятся о безопасности государства, общества и личности – День работника органов безопасности.
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