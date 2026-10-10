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Курские новости

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Минобороны: ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Россией

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 560 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

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