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Твой континент

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В Невьянске стартовала Неделя профилактики: полицейские провели беседы со школьниками

В Невьянске стартовала Неделя профилактики. В её рамках, а также в рамках акции «Защитники Отечества» сотрудники полиции провели серию встреч с учащимися.

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