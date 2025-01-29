В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов

Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
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