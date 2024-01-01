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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» подпишет Эчеверри на 6 лет. Хавбек Аргентины U17 останется в «Ривер Плейт» до декабря

«Ман Сити» подпишет Эчеверри на 6 лет. Хавбек Аргентины U17 останется в «Ривер Плейт» до декабря

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» уже произвели обмен документами с «Ривер Плейт», чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.

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