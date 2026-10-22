В Энергодаре дрон ВСУ ударил по гражданской машине на промзоне, сообщил глава города Максим Пухов. Несмотря на полное сгорание автомобиля, пострадавших нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым