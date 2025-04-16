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RT Russia

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SHOT: более 300 россиян переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии

SHOT: более 300 россиян переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии

Более 300 российских туристов были экстренно переселены в другие гостиницы Хургады после массовых жалоб на антисанитарию, отключение электричества и отсутствие качественного сервиса в отеле White Valley Palace.

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