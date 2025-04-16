SHOT: более 300 россиян переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии

Более 300 российских туристов были экстренно переселены в другие гостиницы Хургады после массовых жалоб на антисанитарию, отключение электричества и отсутствие качественного сервиса в отеле White Valley Palace.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии