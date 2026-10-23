24 октября фигуристы представят короткие программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Гран-при России 2-й этап, «Невский лед» Санкт-Петербург Женщины Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
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