Глава Восточного комитета экономики Гермес: стоит вопрос о сохранении бизнес-отношений России и ФРГ

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес призвал власти России прекратить военную операцию на Украине и заявил, что сейчас стоит вопрос о сохранении экономических отношений между Россией и Германией, сообщает РИА "Новости".
Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес призвал власти России прекратить военную операцию на Украине и заявил, что сейчас стоит вопрос о сохранении экономических отношений между Россией и Германией, сообщает РИА "Новости".
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