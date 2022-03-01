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Глава Восточного комитета экономики Гермес: стоит вопрос о сохранении бизнес-отношений России и ФРГ

Глава Восточного комитета экономики Гермес: стоит вопрос о сохранении бизнес-отношений России и ФРГ

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес призвал власти России прекратить военную операцию на Украине и заявил, что сейчас стоит вопрос о сохранении экономических отношений между Россией и Германией, сообщает РИА "Новости".

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