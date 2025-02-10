РБК: Кабмин изменит десятки законов для борьбы с кибермошенничеством

Кабмин подготовил пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, в ближайшее время их рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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