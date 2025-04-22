❗️📹"Ростех" начал испытания системы идентификации "свой-чужой" для БПЛА Задача возложена на специалистов холдинга "Росэл", входящего в состав госкорпорации.
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❗️📹"Ростех" начал испытания системы идентификации "свой-чужой" для БПЛА Задача возложена на специалистов холдинга "Росэл", входящего в состав госкорпорации.