18-летняя невеста Григория Лепса запела. Теперь понятна любовь к известному исполнителю. Отличный повод построить карьеру вокруг хайпа.
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18-летняя невеста Григория Лепса запела. Теперь понятна любовь к известному исполнителю. Отличный повод построить карьеру вокруг хайпа.