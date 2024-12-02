Эксперт Шапцев рассказал, как купить «вторичку» без ипотеки

Поможет дисконт от собственника Есть ряд стратегий для выгодной покупки квартиры существует на вторичном рынке, например, дисконт от собственника, рассказал в интервью РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.
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