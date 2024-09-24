Депутат Затулин: Россия не поможет Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию

Перед парламентскими выборами в Грузии основатель правящей партии олигарх Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси должен извиниться перед абхазами и осетинами за решение Михаила Саакашвили начать военные действия.
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