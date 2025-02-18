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Царьград

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Mash: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

Mash: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

В компании Coca-Cola обсуждается вопрос возвращения в Россию.Производитель газированных напитков Coca-Cola готовится вернуться в Россию, сообщил Telegram-канал Mash.

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