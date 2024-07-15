Этот не тонет. Почему мы всей Россией не можем доесть мармеладзе...

Анна Зареченская

Выгнать их нужно из России вообще. Предатели нам не нужны. Тт висит объявление на остановке в Лужниках будет выступать Агутин. скакого хрена он. гражданин америки будет выступать в Лужниках, видимо бабло заканчивается и эти певуны едут . как попрошайки заработать. Ни совести нет, ни чести нет у этих тварей. Варум будет дефилировать на НТВ, ЭТА ВООБЩЕ ЛЬВОВСКАЯ БАНДЕРОВКА ДАВНО ЖИВЕТ В АМЕРИКЕ И НТВ БУДЕТ ЕЕ СПОНСИРОВАТЬ. Наши таланты, действительно таланты из-за всей этой шелупени не могут прорваться на сцену. Это уже не наши артисты, это уже не наши граждане и пора закрыть им вход на сцены.