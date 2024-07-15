Валерий Меладзе сначала показал всем, что у него нет "ни Родины, ни флага", а потом решил, что в России неплохо платят.
Этот не тонет. Почему мы всей Россией не можем доесть мармеладзе...
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
"ВСЯ РОССИЯ" НИЧЕГОШЕНЬКИ НЕ РЕШАЮТ, А КУЧКА РЕШАЛ ПОЛУЧАЕТ "СПАСИБО" ОТ ГРУЗИНА ВОТ ОН И ПРОДОЛЖАЕТ ТУЖИТСЯ НА СЦЕНЕ И РУБИТЬ БАБЛО. ДУМАЕТЕ, ЧТО ИЗ СПАСИБО ШУБУ МОЖНО СШИТЬ ???
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13 час.
Людмила Феденюк
Автор спрашивает нас?Не нас нужно спрашивать,а кто ему предоставляет возможность зарабатывать в стране денежки.Не будет возможности - не приедет!
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13 час.
Анна Зареченская
Выгнать их нужно из России вообще. Предатели нам не нужны. Тт висит объявление на остановке в Лужниках будет выступать Агутин. скакого хрена он. гражданин америки будет выступать в Лужниках, видимо бабло заканчивается и эти певуны едут . как попрошайки заработать. Ни совести нет, ни чести нет у этих тварей. Варум будет дефилировать на НТВ, ЭТА ВООБЩЕ ЛЬВОВСКАЯ БАНДЕРОВКА ДАВНО ЖИВЕТ В АМЕРИКЕ И НТВ БУДЕТ ЕЕ СПОНСИРОВАТЬ. Наши таланты, действительно таланты из-за всей этой шелупени не могут прорваться на сцену. Это уже не наши артисты, это уже не наши граждане и пора закрыть им вход на сцены.
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13 час.
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