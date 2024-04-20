В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта. Десять лет назад он вместе с бандой обезглавил полковника МВД

В Дагестане задержали пособницу боевика Шаляпина, обезглавившего полковника МВД В Дагестане силовики задержали пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды десять лет назад, в июле 2014 года, жестоко убил полковника МВД в отставке Айтемира Салимгереева.
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