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Царьград

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Марат Хуснуллин сообщил о готовности Запорожья к отопительному сезону

Марат Хуснуллин сообщил о готовности Запорожья к отопительному сезону

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что более 1,8 тысячи многоквартирных домов и социальных объектов в Запорожской области подготовлены к отопительному сезону.

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